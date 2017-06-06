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财经视点 | 2017年 6月 6日 星期二 13:58 BJT

巴克莱下调2017年和2018年原油均价预估

路透6月6日 - 巴克莱大宗商品研究部门称：

* 将2017年第四季布兰特原油价格预估从之前的每桶54美元下调至50美元，将2018年第一季布兰特原油价格预估从每桶55美元下调至51美元，因2018年基本面前景低迷，对中国经济增长的担忧挥之不去，以及美国页岩油产出强劲

* 将2017年布兰特原油均价预估从之前的每桶55美元下调至53美元；预计2017年美国原油均价在每桶51美元

* 预测2018年布兰特原油均价为每桶57美元，前次预测为58美元；预计2018年美国原油均价为每桶54美元

* 尽管OPEC的撤出策略目前还不明朗，但所有迹象表明该组织将不会在短时间内撤出市场管理模式。(完)

(编译 王洋; 审校 高琦)

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