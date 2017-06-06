巴克莱下调2017年和2018年原油均价预估

巴克莱报告称美元的五年超级周期已经结束
路透伦敦6月22日 - 英国巴克莱银行的策略师周四在一份报告中称，虽然美国升息可能会在未来18个月推高美元，但美元自2012年以来的多年涨势看来已经结束。
路透6月6日 - 巴克莱大宗商品研究部门称：
* 将2017年第四季布兰特原油价格预估从之前的每桶54美元下调至50美元，将2018年第一季布兰特原油价格预估从每桶55美元下调至51美元，因2018年基本面前景低迷，对中国经济增长的担忧挥之不去，以及美国页岩油产出强劲
* 将2017年布兰特原油均价预估从之前的每桶55美元下调至53美元；预计2017年美国原油均价在每桶51美元
* 预测2018年布兰特原油均价为每桶57美元，前次预测为58美元；预计2018年美国原油均价为每桶54美元
* 尽管OPEC的撤出策略目前还不明朗，但所有迹象表明该组织将不会在短时间内撤出市场管理模式。(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
路透伦敦6月22日 - 英国巴克莱银行的策略师周四在一份报告中称，虽然美国升息可能会在未来18个月推高美元，但美元自2012年以来的多年涨势看来已经结束。
路透上海6月22日 - 国际知名资产管理人--富达国际中国股票基金经理马磊周四表示，受A股纳入MSCI新兴市场指数以及中国宏观环境持续稳定双重因素鼓舞，预计下半年中国股市投资者情绪将有望转好。
在经历了六月九日的科技股小股灾后，美国电子商务巨擘亚马逊（Amazon）豪掷一三七亿美元，收购了美国最大型有机食品超市集团Whole Foods Market（WFM），成了亚马逊成立以来最大宗的购并案。此举也正好呼应了阿里巴巴马云，二○一六年十月在杭州举办的「二○一六云栖大会」上所揭櫫的，未来三十年全世界将发生五件大事中的新零售概念。