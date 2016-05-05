巴克莱出售非洲事业持股套现8.76亿美元 提高资本比率

大众汽车称2018年前不会与上汽集团签协议在中国生产奥迪
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透伦敦5月5日 - 巴克莱(BARC.L)周四表示，已藉由出售巴克莱非洲集团(BAG)(BGAJ.J)的12.2%股权，取得6.03亿英镑(8.755亿美元)资金，使巴克莱资本比率提高10个基点。
巴克莱原本在巴克莱非洲集团持股62%，目前正在减持股份，以配合一项简化公司结构、强化财务状况及创造更高股东回报的计划。
在完成定向售股之后，巴克莱在巴克莱非洲的持股比例降至50.1%。
这项持股出售料将使巴克莱一级资本普通股的资本适足率提高约10个基点。
巴克莱并未公布参与这项定向售股的投资方细节，但南非国家退休基金--公共投资公司(PIC)，周三曾讨论欲买下高达1,030万股。
PIC是非洲最大基金管理公司，管理逾1,220亿美元的南非公务员退休金资产，原本已在巴克莱非洲集团持股约6%，为第二大股东。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
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路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2016年12月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.4%，涨幅较上月的12.6%收窄，为连续15个月上涨但涨幅首度回落。
路透瑞士达沃斯/北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。