巴克莱出售非洲事业持股套现8.76亿美元 提高资本比率

路透伦敦5月5日 - 巴克莱(BARC.L)周四表示，已藉由出售巴克莱非洲集团(BAG)(BGAJ.J)的12.2%股权，取得6.03亿英镑(8.755亿美元)资金，使巴克莱资本比率提高10个基点。

巴克莱原本在巴克莱非洲集团持股62%，目前正在减持股份，以配合一项简化公司结构、强化财务状况及创造更高股东回报的计划。

在完成定向售股之后，巴克莱在巴克莱非洲的持股比例降至50.1%。

这项持股出售料将使巴克莱一级资本普通股的资本适足率提高约10个基点。

巴克莱并未公布参与这项定向售股的投资方细节，但南非国家退休基金--公共投资公司(PIC)，周三曾讨论欲买下高达1,030万股。

PIC是非洲最大基金管理公司，管理逾1,220亿美元的南非公务员退休金资产，原本已在巴克莱非洲集团持股约6%，为第二大股东。(完)