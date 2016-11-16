巴克莱执行长预计大选后美联储将面临更大“政治压力”

路透伦敦11月16日 - 巴克莱执行长Jes Staley周三在伦敦的一次银行业会议上表示，特朗普当选美国总统可能标志着，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将面临更大压力，要弱化其宽松政策立场。

“你会看到美联储面临政治压力，要大大减弱宽松程度...对美联储的影响将成为大选的一个重大后果，”Staley在金融时报银行业峰会上表示。

Staley还表示，颇具影响力的斯坦福大学经济学教授泰勒或将成为美联储下一任主席。他的“泰勒规则”讲的是如何上调银行利率以应对通胀。

“共和党内一部分人坚定地认为，量化宽松已经走到了尽头，”Staley说。

Staley表示，他预计不会出现银行业监管大举放松的情况。而之前有人猜测，美国总统当选人特朗普可能会废止多德-弗兰克法案的某些部分。(完)