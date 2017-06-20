巴克莱及四名前高管因2008年卡塔尔交易案遭刑事指控

6月20日 - 路透伦敦6月20日 - 英国巴克莱(Barclays) (BARC.L)以及四名前高管已被提起刑事指控，英国监管机构之前调查，巴克莱在2008年筹集120亿英镑(154亿美元)紧急融资时，向卡塔尔投资者支付了费用但没有如实披露。

英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office，SFO)周二宣布，已就巴克莱通过虚假陈述及非法金融援助合谋进行欺诈提起诉讼。

SFO还针对该银行前高管John Varley、Roger Jenkins、Thomas Kalaris和Richard Boath提起诉讼。SFO称，2008年的融资包括在当年11月向卡塔尔提供的30亿美元贷款。(完)