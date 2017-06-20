巴克莱及四名前高管因2008年卡塔尔交易案遭刑事指控

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
6月20日 - 路透伦敦6月20日 - 英国巴克莱(Barclays) (BARC.L)以及四名前高管已被提起刑事指控，英国监管机构之前调查，巴克莱在2008年筹集120亿英镑(154亿美元)紧急融资时，向卡塔尔投资者支付了费用但没有如实披露。
英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office，SFO)周二宣布，已就巴克莱通过虚假陈述及非法金融援助合谋进行欺诈提起诉讼。
SFO还针对该银行前高管John Varley、Roger Jenkins、Thomas Kalaris和Richard Boath提起诉讼。SFO称，2008年的融资包括在当年11月向卡塔尔提供的30亿美元贷款。(完)
(编译 汪红英；审校 刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。