中港股估值仍具吸引力 看好基建、环保、消费及科技--霸菱

路透香港3月14日 - 霸菱资产管理周二称，相比起其他地区股市，中港股票的估值仍具吸引力，并看好基建、环保、消费及科技板块。

霸菱最新评论指出，两会上周揭幕，虽然并未有为市场带来许多新消息，但投资者仍对中港股市有憧憬。随着对中国硬着陆、旧板块企业倒闭及国内银行坏账的担忧减退，加上中国宏观不明朗因素减少，中港股票的阴霾逐渐散去，重燃了海内外投资者的信心，整体上市场持乐观态度。

“相比起其他地区股市，中港股票的估值仍具吸引力，市盈率平均仅在10-12倍左右，近年间并没有大幅增长，仍然处于合理水平。”霸菱并称，相信中国的资金将继续南下，利好香港股票市场的表现。

该行指出，业绩期步近，预期一些与经济周期相关的行业或带来惊喜的盈利表现，尤其早前曾大幅回落的中上游企业，如原材料、建筑及机械相关公司。传统的周期性工业及物料企业更有望受惠于内地基建项目及结构性改革所带来的需求，可能会在今年取得良好表现。

此外，中国持续推进去过剩产能和去库存，不单利好钢、铝及化工等行业，亦对一直缠绕中国的空气污染问题带来正面的影响，霸菱认为，基建、环保、科技及一些新兴行业皆可受惠。

霸菱又提及，监于近期内地的经济数据转好，消费信心回稳，通胀亦有抬头的迹象，不排除中国当局将有可能适度调整流动性，以压抑通胀。虽然消费行业于过去两年因反贪政策而变得疲弱，但市场已大致反映，长远来说国民收入增加，中产崛起，带动对消费品(尤其是消费升级)的需求，预期会为现时基数偏低的零售股带来复苏及可观的盈利增长。（完）