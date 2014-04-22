企业并购: 日本欧力士欲2亿美元收购废旧贵金属回收商Net Japan

国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
路透香港/东京4月22日 - 知情人士周二表示，日本金融服务公司欧力士(Orix Corp.) 将以大约210亿日圆(2.0474亿美元)，从Baring Private Equity Asia收购贵金属、钻石和珠宝回收商Net Japan公司。
欧力士发言人称，该公司同意收购Net Japan Co全部股份，并称Net Japan符合该公司的标准，即小众市场的领先企业。
Net Japan总部位于日本东京，该公司网站称在日本国内有11家分支，在中国内地、香港和台湾也有业务。去年该公司买卖废旧贵金属和首饰业务录得大约2,000亿日圆营收。该公司收购后将再将产品卖给冶炼厂和其他公司。
一位消息人士称，欧力士的收购将该公司估值超过300亿日圆。由于交易尚未公开，消息人士要求匿名。(完)
(编译 李春喜 审校 田建华)
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
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