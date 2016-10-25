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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 02:03 BJT

标题新闻：紫金矿业和山东黄金分别就收购Barrick阿根廷金矿50%股权磋商，估值逾10亿美元-消息

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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