版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 12:14 BJT

加拿大个股：Barrick Gold考虑出售智利Zaldivar铜矿--金融时报

路透3月15日 - 金融时报报导称，Barrick Gold 可能出售智利的铜矿，因公司试图实现一个野心勃勃的债务削减目标。

金融时报援引银行业人士和矿业高管称，出售Zaldivar铜矿可能筹资逾15亿美元，中国企业以及X2 Resources等私募股权公司对该项目可能有兴趣。

该报称，X2已筹集56亿美元资金，正在寻求矿业交易。

金融时报还称，Barrick并未明确表示要出售Zaldivar铜矿，但该公司可能无法拒绝对其“非核心资产”丰厚的收购报价，并称公司的部分投资者也已敦促剥离这座矿场。

汤森路透数据显示，Barrick未偿还债务总计116.5亿美元。

Zaldivar距离全球最大铜矿Escondida不远。

Barrick Gold的代表未立即回复置评要求，因不在工作时间。(完) (翻译 张荻； 审校 许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐