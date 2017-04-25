版本:
中国
亚洲 | 2017年 4月 25日 星期二 09:33 BJT

加拿大个股：Barrick Gold下调阿根廷金矿产量预估，此前发生泄漏事故

路透4月24日 - 全球最大金矿商Barrick Gold周一公布季度获利逊于预期，同时对旗下阿根廷金矿下调产量预估并上调成本。该金矿近期发生含氰化物溶液泄漏事故，为18个月里第三次。

该公司亦下调2017年集团黄金产量预估，主要因为公司上月将这座名为Veladero的阿根廷金矿50%股权出售给一家中资矿商。

Barrick称，预计Veladero金矿可在6月恢复正常运营，但还有待政府批准并解除司法限制。

Barrick表示，目前对Veladero金矿的全年黄金产量预估为63-73万盎司，全部生产维持成本在每盎司890-990美元。

这比该公司之前预估的77-83万盎司减少了12-18%。此前的生产成本为每盎司840-940美元。(完) (编译 郑茵 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐