焦点：Barrick评估山东天业旗下明加尔收购其澳洲矿山股权的要约

2001年7月27日，图为一名矿工在俯视澳大利亚卡尔古利的Super Pit金矿。 REUTERS/David Gray

路透多伦多11月24日 - 两名消息人士对路透表示，对于明加尔金源公司(Minjar Gold)竞购Barrick Gold(ABX.TO)旗下澳洲卡尔古利(Kalgoorlie)金矿50%股权的交易，Barrick正在评估收购方的资金支持情况。明加尔金源为山东天业股份(600807.SS)的子公司，这宗交易估值约达13亿美元。

消息人士称，全球最大金矿商Barrick正在研究这份要约，以确保明加尔金源拥有完成交易所需的足够资源和支持。因此事未公开，消息人士要求匿名。Barrick拒绝回应。

消息人士称，在这项资产的竞购中，知名度不高的明加尔金源打败了澳洲、中国和加拿大企业。

纽蒙特矿业(Newmont Mining)(NEM.N)是Barrick在卡尔古利的合资伙伴，并负责该矿的运营，曾表示有意买下余下股份，不过价格没有谈拢。

不清楚Newmont是否会跟进报价，但消息人士称，明加尔金源的报价导致还盘(counter-offer)出现的可能性较小。

Newmont发言人Omar Jabara拒绝置评，只说“Barrick将决定，接到的哪个要约最合适。”

明加尔金源公司位于澳洲珀斯，在澳洲注册。母公司山东天业股份主要从事中国房地产开发和管理业务。

消息人士表示，鉴于最近金价下滑，不确定明加尔金源是否坚持收购要约。

今年稍早，明加尔金源同意以5,200万澳元从Evolution Mining (EVN.AX)手中收购澳洲一座小型金矿。

山东天业股份周四连续第四天停牌，该公司周一称正在筹划重大事项。

澳洲报纸本周稍早报导，明加尔金源将买下Barrick的资产，并预计周一宣布相关交易，但这并未发生。

卡尔古利金矿是Barrick最新的待售资产，也是Barrick在澳洲最后还保留的资产。Barrick为了削减债务已准备出售一连串资产。

中国对金属和矿业领域的收购兴致随着金属价格的攀升而增强。根据顾问公司EY，第三季中国是该领域并购交易金额最大者。(完)