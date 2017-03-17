独家：巴里克黄金公司研究部分或全部出售一秘鲁金矿--消息

美国共和党医保法案将导致2300万人失去医疗保险--CBO
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
路透多伦多3月16日 - 据三名知情人士对路透表示，全球最大金矿企业--巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp)(ABX.TO)正在研究针对秘鲁Lagunas Norte金矿的各种选项，包括出售部分或全部资产。
知情人士称，巴里克黄金公司正在与多伦多道明银行(TD.TO)合作，该公司可能倾向于持有Lagunas Norte金矿的一半股权，但尚不清楚其是否想作为运营商保有该露天金矿的控股权。
根据业内专家，该矿可能价值约14亿美元；瑞信一名分析师认为该矿的资产净值为7.11亿美元。
巴里克和道明银行周四未予置评。
Lagunas Norte金矿是巴里克黄金公司的五大核心金矿之一，在安第斯山脉海拔4,000多米的位置，截至2016年年底的已探明和可能储量为420万盎司。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
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韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。