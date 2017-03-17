独家：巴里克黄金公司研究部分或全部出售一秘鲁金矿--消息

路透多伦多3月16日 - 据三名知情人士对路透表示，全球最大金矿企业--巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp)(ABX.TO)正在研究针对秘鲁Lagunas Norte金矿的各种选项，包括出售部分或全部资产。

知情人士称，巴里克黄金公司正在与多伦多道明银行(TD.TO)合作，该公司可能倾向于持有Lagunas Norte金矿的一半股权，但尚不清楚其是否想作为运营商保有该露天金矿的控股权。

根据业内专家，该矿可能价值约14亿美元；瑞信一名分析师认为该矿的资产净值为7.11亿美元。

巴里克和道明银行周四未予置评。

Lagunas Norte金矿是巴里克黄金公司的五大核心金矿之一，在安第斯山脉海拔4,000多米的位置，截至2016年年底的已探明和可能储量为420万盎司。(完)