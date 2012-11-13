Barrick预计明年金价将涨至2,000美元

路透香港11月12日电---全球最大的黄金制造商Barrick Gold(ABX.TO)周一表示,2013年金价可能会触及每盎司2,000美元,因为成本和生产方面的障碍限制供应,而且多家央行和中国消费者的需求持续上升.

Barrick Gold执行长Jamie Sokalsky称,事实证明,发现新矿、为获得许可而进行谈判、以及与社区和政府打交道是很艰难的,同时,新采矿产能的建造成本已经蹿升.

他说,与此同时,亚洲的经济不确定性和新投资工具的使用已驱使更多投资者买入黄金,给金价带来好的兆头.

"如果需求持续升温,我们认为实现方式将是中国买入更多黄金,对黄金的投资需求增加,以及央行持续买入更多黄金,而不像以前那样卖出.我很愿意预计,明年内金价将升至2,000美元,或者更高,"Sokalsky称,"这将是一种由需求驱动的走势."

他说,黄金生产商的盈亏平衡点是每盎司大约1,500美元,包括资本、开采、行政支出和利息在内.

现货金目前在1,735美元附近,远低於去年所及的纪录高位1,920.30美元.今年金价累计上涨逾10%,但走势一直动荡,第三季涨至日高的升势在每盎司1,800美元下方消退.

第三季後进行的路透调查显示,分析师预计明年黄金均价将在1,850美元上方,为全年纪录新高.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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