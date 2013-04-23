Barrick将出售澳洲西部的三处金矿--消息

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透墨尔本4月22日 - 根据知情消息人士周一称，全球最大的黄金生产商Barrick Gold Corp (ABX.TO)已将其位于西澳的三处金矿对外出售。该公司目前因庞大债务缠身和金价大跌陷入窘境。
Barrick Gold已指定美林和瑞银担任顾问，辅助其出售Yilgarn South的三处金矿--Darlot、Granny Smith和Lawlers，这三处金矿去年出产了452,000盎司黄金。
根据该公司官网，去年这些矿场的现金成本为每盎司黄金768美元。
目前尚无法与Barrick位于珀斯的发言人取得联系置评。
中国紫金矿业及山东黄金矿业有可能是潜在买家。
Barrick收购铜矿商Equinox Minerals带来的116亿美元净负债让其不堪重负，再加上金价大跌，使其面临债信评级被调降的危险。(完)
(编译 李婷仪 审校 白云)
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