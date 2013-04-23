Barrick将出售澳洲西部的三处金矿--消息

路透墨尔本4月22日 - 根据知情消息人士周一称，全球最大的黄金生产商Barrick Gold Corp (ABX.TO)已将其位于西澳的三处金矿对外出售。该公司目前因庞大债务缠身和金价大跌陷入窘境。

Barrick Gold已指定美林和瑞银担任顾问，辅助其出售Yilgarn South的三处金矿--Darlot、Granny Smith和Lawlers，这三处金矿去年出产了452,000盎司黄金。

根据该公司官网，去年这些矿场的现金成本为每盎司黄金768美元。

目前尚无法与Barrick位于珀斯的发言人取得联系置评。

中国紫金矿业及山东黄金矿业有可能是潜在买家。

Barrick收购铜矿商Equinox Minerals带来的116亿美元净负债让其不堪重负，再加上金价大跌，使其面临债信评级被调降的危险。(完)

(编译 李婷仪 审校 白云)

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