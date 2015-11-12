市场对石油行业前景看法过于悲观 忽视巨大投资机会--霸菱

路透香港11月12日 - 霸菱资产管理周四称，市场人士对石油行业普遍抱有悲观情绪，正在消化油价几乎是零增长或石油行业零回报的情况，然该行却愈来愈看好行业前景，并认为能源股估值有上升空间。

霸菱环球资源主管Duncan Goodwin在其评论中指出，环球石油行业普遍削减资本开支，加上美国在岸钻井数目下降，有望令石油供应收紧，从而支持油价从当前水平回升。

“基金经理对商品的减持程度接近高位，而实物商品炒家的短仓水平达到历史高位。”他说，“市场情绪过分悲观，许多人可能忽视了目前资源股所蕴含的巨大投资机会。目前，我们在环球资源股物色到许多这样的投资良机。”

以下为其评论摘要：

大型石油公司开始执行更严格的回报标准。事实上，大量在油价每桶70美元的价位下预计回报低于15%的项目已经被搁置。我们分析认为，这种现象会产生两大影响。首先，这显示出回报不会持续低迷，如果企业搁置不具吸引力的项目以降低成本，即使布兰特原油价格维持在目前每桶46 美元的水平，撇除其他所有因素，企业盈利能力亦必然会开始回升。第二，企业预测的石油产量将会减少，我们估计在接着24至36个月，环球石油未来每日产量将会减少550万桶，跌至600万桶。

我们还必须考虑美国在岸行业不断调整所产生的影响。仅仅是今年，钻井数目已经下跌超过一半至目前的578个，我们估计在未来一年，环球石油日产量将会从预测水平进一步减少150万桶。事实上，我们预计2016年美国在岸行业的产量将会按年下降，每日产量的跌幅可能达到50万桶。这标志着石油来源发生了重大转变，而在近几年来，石油来源一直是油价趋势的决定性因素。

在当前市场下，每日产量约为9,650万桶，倘若产量合共下跌约8%，供应量将会出现大幅调整。我们认为不久后将会出现这种情况，显然这将会十分有利于油价走势。

我们认为当所有石油生产商意识到需要进一步削减投资，市场将会迎来真正的转折点。值得留意的是，部份企业对油价长期低迷的情况出现了误判，即使油价急跌，仍然继续投入，以维持产量。

由于石油行业第三季度的整体业绩充满挑战，12月份开始进行2016年的规划，我们认为这些企业将会在未来数月削减开支，下调明年的石油产量指引。当石油企业普遍削减资本开支，下调明年的产量指引，我们认为投资者将会认识到，此前对油价零增长或石油企业股本回报不会改善的预期十分不合理。

**国际环境**

除了企业之外，石油输出国组织成员等大型产油国采取的行动亦会影响石油供应的调整，其中最重要的是沙特阿拉伯方面。2015年，沙特阿拉伯加大产量，令石油供应过剩，油价下跌。我们认为这种做法令石油行业洗牌，迫使新增的非石油输出国组织竞争对手离场。此外，促使石油输出国组织成员国加大对供应量的控制亦可能是另一个主要目的。

此外，我们认为沙特阿拉伯不会希望油价长期维持在低位，其供应量最终将会正常化，有序实现逐渐减产。在此情景下，我们认为这将会缓解伊朗石油最终进入环球市场、令供应量增加的实际威胁。伊朗石油部表示，在制裁取消后，每日产油量最多增加100万桶。我们认为这并不足以抵销预期产量的下降，尤其是在沙特阿拉伯产量正常化的情况下。

**策略**

我们看好雄踞领先地位、采取必要的措施进行业务重组、削减成本、有望提升盈利的公司。我们目前以较大比重投资于雪佛龙、壳牌和BG，对这三家公司的持仓合共占投资组合的15.6%。我们对能源行业的整体持仓增加，在10月底，基金有54%投资于能源企业，远高于2月底时35%的低位。（完）