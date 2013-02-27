《路透精英汇》巴罗佐呼吁各国领导人坚持财政紧缩目标

* 巴罗佐表示,意大利选举结果不代表应放弃紧缩措施

* 欧盟领导人必须坚持改革承诺

* 欧元区的风险仍在于自满和倒退

* 财政整固在一些成员国行之有效

路透布鲁塞尔2月26日 - 欧盟(EU)执委会主席巴罗佐(Jose Manuel Barroso)周二呼吁欧盟领导人不要屈服于民粹主义.此前在意大利大选中,选民大举反对现任总理蒙蒂(Mario Monti)实行的紧缩政策.

在主题为欧元区未来的路透峰会中发言时,巴罗佐称重振欧洲经济将需要时间且要下定决心.意大利选民将蒙蒂拉下台的事实,并不意味着他实行的或欧盟倡导的政策是错误的.

巴罗佐谈及欧盟为对抗主权债务危机做出的努力时,充满激情地讲道:"我希望我们不要因为某个成员国的选举结果而被诱惑向民粹主义投降.".

"我们必须自问:我们该如何决定我们的政策,我们的经济政策,是根据短期选举考量,还是坚持为带领欧洲回到可持续发展道路所必须做的事情?对我来说答案很明确."

巴罗佐称,所有欧盟及欧元区成员国,尤其是正在接受欧盟救助基金援助的国家,都有义务重组其经济并缩减赤字,以努力提高竞争力并刺激增长.

他还说,大幅削减开支和改革养老金及就业市场,这些紧缩措施的要求过于严苛且令很多人不快,但它们是不可缺少的,

巴罗佐承认:"我们因为金融危机而在欧盟实施的经济政策,对于政治领导人的确带来了很大挑战."

"这需要长期的决心,一致性和连贯性.我们从未说过这会很容易,相反它将会很难,且将持续如此."

但巴罗佐表示,当涉及到减赤目标时,欧盟执委会将不会过于死板,在需要时会给予更多余裕以求达成目标.这在希腊,葡萄牙及西班牙身上已有所体现,而法国或许也需要如此.

"我们不得不实行不同政策以保持财政整固的根基,同时促进经济增长,"巴罗佐说:"增长是答案亦是目标."

巴罗佐说:"可以很清楚地看到,在欧元区经历过最大规模的金融危机后,需要作出一些相当艰难的政策决定并加以实施,因此我们需要有魄力的领导层,需要能够有效作出决定并传达的领导层."

尽管过去三年的危机动摇了人们对欧元的信心,并令人质疑其是否能够继续存在,但巴罗佐认为,凝聚的力量仍远大于分裂的力量.(完)

(编译 王湄;审校 徐文焰)

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