巴克莱将关闭旗下澳洲和俄罗斯投行部门--备忘录

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透香港1月21日 - 巴克莱(BARC.L)周四在致员工的内部备忘录中表示，将关闭澳洲、俄罗斯、以及印尼和泰国等亚洲国家的投行部门，这是该行全球业务评估中的部分举措。
总部位于伦敦的巴克莱还在缩减巴西的在岸市场业务，以及中欧、中东和北非的现金股票销售和执行业务。这是近期银行大幅缩减业务的部分措施。路透曾于1月5日报导，巴克莱要撤出韩国和台湾市场。
路透见到的这份备忘录还显示，巴克莱亦在考虑在全球范围内退出贵金属业务。
巴克莱驻香港发言人拒绝置评。(完)
(编译 王颖；审校 于春红)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。