巴克莱将关闭旗下澳洲和俄罗斯投行部门--备忘录

路透香港1月21日 - 巴克莱(BARC.L)周四在致员工的内部备忘录中表示，将关闭澳洲、俄罗斯、以及印尼和泰国等亚洲国家的投行部门，这是该行全球业务评估中的部分举措。

总部位于伦敦的巴克莱还在缩减巴西的在岸市场业务，以及中欧、中东和北非的现金股票销售和执行业务。这是近期银行大幅缩减业务的部分措施。路透曾于1月5日报导，巴克莱要撤出韩国和台湾市场。

路透见到的这份备忘录还显示，巴克莱亦在考虑在全球范围内退出贵金属业务。

巴克莱驻香港发言人拒绝置评。(完)