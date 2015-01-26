高盛调降2015年基本金属价格预估 但上调黄金预估价

路透1月23日 - 高盛(GS.N)周五下调铜及铝等数种基本金属的2015年预估价，但把黄金预估价每盎司调高62美元。

“我们调整预估价的主因是成本下降，这是由一系列因素合力造成的，包括：美元不但实质上涨，后市也料走强；还有能源及其他投入成本更加低廉、以及采矿生产力预计将出现好转，”高盛称。

高盛补充称，中国及欧洲需求弱于预期，也是造成通缩环境的原因。

**基本金属**

高盛把2015年铜平均价格预估从每吨6,400美元下调至5,542美元，铝价从每吨2,075美元降至1,788美元。

高盛并把2015年铅平均价格预估从每吨2,350美元降至1,838美元，镍价从每吨17,500美元下修至16,550美元，锌价从每吨2,425美元下修至2,138美元。

该投行并预计，镍、锌及铂金在2015年的表现料将明显优于铜。

**贵金属**

高盛将2015年黄金均价预估从每盎司1,200美元调升至1,262美元，称从2013年中期开始的跌势幅度远小于其预期。

该行预计金价在短期内将会上涨，支撑因素包括近期美国经济数据弱于预期，欧洲央行宣布量化宽松政策，以及瑞士央行意外取消瑞郎兑欧元汇率上限。

然而，高盛认为金价在较长期内仍将走低，主要由于通胀预期下降、能源价格走跌对金矿开采的边际成本带来通缩效应、以及美元升值。

高盛预计金价在第三季将再度下跌，届时美国联邦储备理事会(美联储/FED)料将开始升息。

高盛将2016年平均金价预期从每盎司1,200美元降至1,089美元。

该行对2015年铂金均价的预估则从每盎司1,381美元调降为1,250美元。随着美元持续走强和南非兰特进一步下跌，铂金价格或将承受更大的下行压力。南非是主要的铂金生产国。(完)

(编译 李婷仪/徐文焰；审校 于春红/许娜)

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