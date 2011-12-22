明年镍价波动区间有限 中国厂商是重要影响因素

路透伦敦12月21日电---中国高成本的镍厂商将限制明年镍价的上下波动,即便数个新项目上马以及需求不振会导致市场加速进入供应过剩的状态.

中国含镍生铁(NPI)厂商将对市场构成重要影响,因为那些成本最高的厂商会根据利润率迅速调整产量.含镍生铁是一种用於炼制不锈钢的较低品级镍.

巴克莱资本分析师Gayle Berry称,"镍将在非常有限的区间内交投,因为价格下档有来自NPI的成本支撑,而NPI的产量增加又会限制上档."

Berry预计明年伦敦金属交易所(LME)期镍波动区间约为每吨16,000至25,000美元.

新的矿产项目将在未来两到三年投入生产,这将带来每年30万吨镍的额外产出.关於供应增加的预期,已在一段时间内对价格产生压制.

与此同时,由於经济前景黯淡,在镍市场需求比重超过60%的不锈钢行业恐也不会有多大起色.

不过NPI厂商减产将帮助限制库存增加并支撑市场.这些NPI厂商使用高炉,在成本曲线中位於较高端.今年全球镍产出中NPI的比重约在16%左右.

"如果价格大幅急挫,就会削减很大一部分产出,特别是NPI行业,这会让市场均衡局面发生很大变化,"Wood Mackenzie金属分支Brook Hunt的资深镍分析师Sean Mulshaw称.

同理,一旦有利可图,这些对价格敏感的厂商就会迅速恢复生产,从而有效地抑制价格涨幅.

"镍价的上行潜力有限,因为只要价格重回到20,000美元,NPI生产就会重新启动,"法国巴黎银行分析师Stephen Briggs说道.

与此同时,分析师对於预测新镍项目的产出跳增一直持谨慎态度,特别是那些运用相对先进的高压酸浸(HPAL)技术的项目.分析师认为要实现满负荷生产还需数年时间.(完)

--编译 吴云凌;审校 沈以文

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