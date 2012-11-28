老迈扬基即将续签两老将

球员年龄日趋老化的纽约扬基似乎将与两位常青树级核心球员续约，向自1996年来的第六座世界大赛锦标发起冲击。有报导称，40岁的先发左投派提特和周四将满43岁的救援投手里维拉即将与扬基续约。里维拉是大联盟历史上救援成功次数最高的投手。而39岁的铃木一朗等也可能与扬基续约。图为里维拉。路透