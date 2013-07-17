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路透中文体育短讯 | 2013年 7月 17日 星期三 14:09 BJT

MLB全明星赛美联3-0胜国联

周二上演的美职棒大联盟全明星赛中，美联3-0击败国联赢得胜利，并取得2013年世界大赛主场优势。来自纽约洋基的43岁资深后援投手里维拉荣膺全明星赛MVP，芝加哥白袜投手塞尔主投两局摘下胜投，10位美联投手联手投出三安打完封比赛。即将在本赛季末退役的里维拉八局下登板时掀起一股高潮，全场观众起立为他长时间鼓掌。路透
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