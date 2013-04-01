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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 1日 星期一 14:23 BJT

太空人转战美联首战告捷

从国联转战美联的休士顿太空人周日取得良好开局，在大联盟新赛季首战8-2击败德州游骑兵，并迎来队史上第4,000场大联盟胜利。太空人在国联征战逾半个世纪后，本赛季正式跳槽美联，国联和美联分别拥有了15支球队。游骑兵新赛季阵容则缺少了前MVP汉米尔顿、捕手纳波利和内野手迈克尔杨。路透
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