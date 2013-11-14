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路透中文体育短讯 | 2013年 11月 14日 星期四 14:47 BJT

克萧和薛瑟分享赛扬奖

克萧和薛瑟周三分别被票选为MLB国联及美联赛扬奖投手得主。效力洛杉矶道奇的克萧上赛季以场均自责分1.83居大联盟榜首，共取得16胜9负，在30张选票中赢得29张头名选票，继2011年之后第二次赢得赛扬奖。底特律老虎王牌投手薛瑟场均2.90自责分，共摘下21胜3负佳绩。图为克萧。路透

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