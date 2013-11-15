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路透中文体育短讯 | 2013年 11月 15日 星期五 14:52 BJT

卡布瑞拉和麦卡琴分获美联与国联MVP

底特律老虎强棒米格尔·卡布瑞拉周四连续第二年荣膺MLB美联最有价值球员(MVP)，匹兹堡海盗的安德鲁·麦卡琴则荣膺国联MVP。三垒手卡布瑞拉本赛季轰出44发重炮，打击率.348，贡献137分打点。中外野手麦卡琴则敲出.317打击率，84分打点，共有27次成功盗垒。图为卡布瑞拉。路透

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