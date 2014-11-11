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路透中文体育短讯 | 2014年 11月 11日 星期二 12:03 BJT

阿布瑞尤和德葛隆分获美联与国联年度新人奖

芝加哥白袜一垒强棒阿布瑞尤(Jose Abreu)和纽约大都会投手德葛隆(Jacob deGrom)周一分别被票选为MLB美联与国联年度最佳新人

。27岁的阿布瑞尤赢得了全部30张头名选票，去年古巴以自由球员身份签约白袜，本赛季轰出36支全垒打，送出107分打点，打击率为.317。路透
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