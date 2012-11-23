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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 23日 星期五 15:25 BJT

韩国投手奉重根缺席明年世界经典赛

韩国冲击明年世界棒球经典大赛的希望遭遇重创，关键投手奉重根因肩伤缺席。韩国队官员周四称，曾效力美职棒大联盟亚特兰大勇士和辛辛那提红人的奉重根将开始为期四个月的肩伤复健。目前效力韩国LG双子队的奉重根2009年在对阵日本的比赛中三度首发，其中两场赢下胜投，自责分率0.51。路透

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