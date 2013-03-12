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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 12日 星期二 13:38 BJT

荷兰1分险胜古巴 晋级棒球经典赛四强

周一世界棒球经典赛荷兰7-6以一分之差击败古巴，锁定四强席位。荷兰球员Andrelton Simmons在第八局中轰出两分全垒打，将比分追平，第九局Kalian Sams贡献一支高飞牺牲打，帮助荷兰拿下制胜分。美国、多米尼加、波多黎哥、意大利将在周二开始角逐另两张半决赛门票。路透
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