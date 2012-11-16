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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 16日 星期五 14:43 BJT

老虎卡布雷拉荣膺美联MVP

美职棒底特律老虎的米盖尔·卡布雷拉在成为45年第一位荣膺常规赛三冠王的球员後，周四成功加冕美联最有价值球员(MVP)殊荣。卡布雷拉收获.330打击率，44发全垒打和139分打点，成为自1967年以来第一位在攻击三项指标--打击率、全垒打和打点都名列美联桂冠的球员。路透

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