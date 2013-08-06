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路透中文体育短讯 | 2013年 8月 6日 星期二 14:14 BJT

A-Rod等13名球员因涉禁药 遭大联盟禁赛

纽约洋基球星罗德里格斯(A-Rod)因涉入美国体坛最大的一宗禁药丑闻之一，周一被美职棒大联盟(MLB)处以创纪录的211场禁赛处罚。另有12位球员，包括三名全明星球员也遭到50场禁赛处罚。大联盟正在调查佛罗里达一家诊所向上述球员提供禁药一事。大联盟薪资最高的A-Rod被禁赛至2014赛季结束，意味着将损失3,600万美元，不过他立即对禁赛处罚提出上诉。路透
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