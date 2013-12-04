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路透中文体育短讯 | 2013年 12月 4日 星期三 14:16 BJT

外野手艾斯伯瑞将告别红袜跳槽洋基

《波士顿环球报》周二报道称，自由身的外野手艾斯伯瑞同意离开波士顿红袜，转投纽约洋基。该报道援引大联盟消息人士说法称，洋基给艾斯伯瑞开出七年1.53亿美元的高薪合约。30岁的艾斯伯瑞过去七个赛季一直效力于红袜，帮助球队两度赢得世界大赛冠军。他在2013赛季打击率.298，贡献53分打点，九发全垒打。路透
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