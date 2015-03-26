版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2015年 3月 26日 星期四 18:15 BJT

洋基第18年蝉联MLB最具价值球队--福布斯

《福布斯》周三公布的俄一份调查显示，纽约洋基连续第18年蝉联美职棒大联盟最有价值球队，几乎相当于大联盟球队平均估值的三倍。历史上27次赢得世界大赛冠军的洋基的估价达到32亿美元，比上年提高28%，比第二名洛杉矶道奇的24亿美元高出不少。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐