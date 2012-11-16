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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 16日 星期五 14:37 BJT

波西获国联MVP

美职棒世界大赛冠军旧金山巨人的波西周四赢得2012年国联最有价值球员(MVP)荣誉。强棒手波西本赛季常规赛贡献大联盟最高的.336打击率，轰出24支全垒打，贡献103分打点。这位25岁的捕手在32张选票中的27张排名榜首。该奖项是由美国棒球记者协会成员投票选出的。路透

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