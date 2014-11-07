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路透中文体育短讯 | 2014年 11月 7日 星期五 15:44 BJT

前大联盟投手荷西之死似是事故

警方周四称，前大联盟投手荷西(Brad Halsey)上周从其德克萨斯州住宅附近的山崖坠落而亡似乎是一起事故。33岁的荷西在三年大联盟生涯中曾效力于纽约洋基、亚特兰大响尾蛇和奥克兰运动家，他上周从100英尺的悬崖坠落身亡。路透
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