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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 11日 星期四 15:37 BJT

蓝鸟8-6击败老虎

多伦多蓝鸟周三8-6击败美联对手底特律老虎，其中阿伦西比亚(J.P. Arencibia)在第七局一出局情况下敲出带有三分打点的二垒安打，帮助蓝鸟在该局一举拿下四分，最终锁定胜利。德罗沙(Mark DeRosa)此役同样为蓝鸟贡献三分打点。路透
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