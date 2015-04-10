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路透中文体育短讯 | 2015年 4月 10日 星期五 16:13 BJT

蓝鸟6-3胜洋基

周四进行的美职棒大联盟(MLB)赛事中，多伦多蓝鸟6-3击败纽约洋基。尽管蓝鸟先发左投丹尼尔·诺里斯被亚历克斯·罗德里格斯(A-Rod)轰出他个人近19个月中的首支全垒打，依然以主投5-2/3局、失六支安打共计三分的表现摘下个人首次大联盟胜投。A-Rod生涯全垒打数则升至655支。路透
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