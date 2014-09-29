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路透中文体育短讯 | 2014年 9月 29日 星期一 12:38 BJT

基特职业生涯宣告结束

效力纽约洋基20年的基特周日以第三局一支带有一分打点的一垒安打结束个人辉煌的大联盟职业生涯。周六拉伤腿筋的基特被代跑麦肯换下，芬威球场全场响起雷鸣般的掌声，观众高呼“De-rek Je-ter”，红袜球员们也为他鼓掌。基特生涯安打达到3,465支，排名大联盟历史榜第六位。路透
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