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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 21日 星期三 15:58 BJT

黑田博树与扬基续约一年

美职棒纽约扬基周二宣布与日本投手黑田博树续签一年合约。37岁的黑田博树本赛季为扬基贡献16胜、11负、自责分率3.32的成绩。ESPN报导称，黑田与扬基新合约价值1,500万美元。扬基目前还在犹豫是否重新签下外野手铃木一朗、史威夏和捕手马丁等球员。路透

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