马林鱼主帅因盛赞卡斯特罗言论被停赛五场

路透迈阿密4月10日电（记者 David Adams/Kevin Gray）---美国职棒大联盟(MLB)迈阿密马林鱼队周二称，该队将总教练奎兰(Ozzie Guillen)停赛五场，因奎兰在接受一个杂志采访时表扬了古巴前领导人卡斯特罗。

奎兰在迈阿密举行了双语新闻发布会，第二次道歉，并称采访存在翻译问题。迈阿密有大量古巴流亡人士。

因奎兰表示“尊重”古巴前领导人卡斯特罗，而遭到指责。本赛季是奎兰任迈阿密马林鱼队总教练的首个赛季。

“我爱卡斯特罗。过去60年很多人想弄死卡斯特罗，不过那家伙还活着。”委内瑞拉出生的奎兰在接受《时代》杂志电子版采访时表示。

奎兰随後在费城对所发表的评论作出道歉，称对激怒迈阿密古巴流亡人士深表尴尬。

“迈阿密马林鱼队清楚奎兰所发表评论的严重性。卡斯特罗带来的痛苦和煎熬不应被最小化，特别是对於受到过其独裁影响的人来说，”迈阿密马林鱼队在声明中写道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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