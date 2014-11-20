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路透中文体育短讯 | 2014年 11月 20日 星期四 14:05 BJT

重炮史丹顿签下13年3.25亿美元天价合约

MLB迈阿密马林鱼周三与强棒打者史丹顿(Giancarlo Stanton)签下总价3.25亿美元的13年合约，成为美国各项职业体育中总价最高的合约。合约中包括不可交易条款，并允许现年25岁的史丹顿在前六年合约到期后选择跳出合约。史丹顿在刚结束的赛季以37支全垒打笑傲国联。路透
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