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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 2日 星期二 14:20 BJT

红袜首战8-2击败洋基

波士顿红袜周一在美职棒大联盟首轮赛事中8-2击败宿敌纽约洋基。伊格列西亚斯五打数敲出三支安打，新加盟的维多利诺则为新东家送出一支带有两分打点的一垒安打。红袜先发投手莱斯特主投五局丢掉五支安打仅两分，赢得胜投。洋基先发投手萨巴西亚主投五局失掉五分吞败。图为红袜先发投手莱斯特。路透
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