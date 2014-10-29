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路透中文体育短讯 | 2014年 10月 29日 星期三 12:26 BJT

皇家10-0大胜巨人 世界大赛拖进生死战

堪萨斯城皇家周二10-0大胜旧金山巨人，将美职棒世界大赛总比分扳成3-3平。双方被拖进第七场决胜战，巨人期待着五年内第三次加冕世界大赛冠军，而永不服输的皇家期待着结束29年的冠军荒。第七场生死战周三将在堪萨斯城上演。路透
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