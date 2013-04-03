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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 3日 星期三 14:41 BJT

达比修与完全比赛插肩而过 游骑兵大胜太空人

德州游骑兵日籍先发投手达比修有周二对阵休士顿太空人表现耀眼，令对方26人次打者无功而返，只差解决一人就可实现完全比赛，游骑兵最终7-0大胜对手。达比修共投出14次三振。太空人游击手冈萨雷斯的一记一垒安打敲碎了达比修投出完全比赛的梦想。路透
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