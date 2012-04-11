台湾投手陈伟殷大联盟首度登板表现不俗

路透巴尔的摩4月10日电(记者 Steve Ginsburg)---效力巴尔的摩金莺的台湾投手陈伟殷周二首次登上美国职棒大联盟赛场，并取得不俗开局，面对劲旅纽约洋基主投五局多，被敲出七支安打失掉两分自责分，金莺主场小负。

台湾菜鸟左投陈伟殷之前曾在日本职棒赛场有不俗成绩，他在第六局两出局情况下被换下场，当时金莺与美联东区卫冕冠军正战成4-4平，其中金莺所丢的四分中有两分是三垒手雷诺兹第六局的失误所致，不属於陈伟殷的自责分。

洋基之後在第12局再拿下一分，5-4险胜金莺。

陈伟殷通过翻译表示：“对我而言这是全新的体验。”他是第一位效力金莺帐下的台湾球手。

“我以前在日本投球，但(MLB)是全新的体验。纽约洋基阵容非常强大，是一支很棒的球队，但我今晚我认为我们更强大。”

陈伟殷投出六次三振有一次保送。（完）

编译：王燕焜

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