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路透中文体育短讯 | 2013年 10月 10日 星期四 14:57 BJT

圣路易红雀杀入国联冠军战

圣路易红雀周三借力温赖特的强投表现，主场6-1击败匹兹堡海盗，成功晋级美职棒大联盟(MLB)国联冠军战。红雀此役同时轰出两支全垒打，与洛杉矶道奇争夺国联冠军的系列赛将在周五开打。温赖特完投九局，丢掉八支安打仅失掉一分。路透

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