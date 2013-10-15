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路透中文体育短讯 | 2013年 10月 15日 星期二 15:02 BJT

柳贤振强投 道奇对红雀扳回一城

美职棒大联盟新人投手柳贤振周一表现压过温赖特，洛杉矶道奇同时结束长时间的得分荒，3-0击败圣路易红雀，在国联冠军战七战四胜制系列赛中比分扳成1-2。柳贤振先发登板主投七局未丢一分，道奇第四局连下两分，结束22局没有得分的尴尬，拉米雷斯第八局又贡献一分打点，锁定胜利。路透

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