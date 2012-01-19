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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 19日 星期四 09:27 BJT

游骑兵宣布签约日本王牌投手达必修

MLB德州游骑兵周三宣布，与日本王牌投手达必修有签下六年合约。合约财务细节未批露，但MLB官网称，合约总价约6,000万美元。游骑兵上月以5,100万美元入札金赢得与达必修协商合约的独家权益。25岁的达必修职业生涯一直效力北海道火腿斗士队，被视为日本棒球赛场最优秀投手。路透

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