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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 17日 星期三 15:15 BJT

勇士单场5支全垒打轰倒皇家

周二亚特兰大勇士主场6-3逆转击败堪萨斯皇家，拿下10连胜。勇士在当日比赛中单场轰出5支全垒打，其中Juan Francisco轰出双响炮。而波士顿红袜客场7-2大胜克利夫兰印第安人，比赛双方队员均戴上黑色臂章，向在波士顿爆炸袭击中的受害者致哀。路透

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