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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 3日 星期一 13:58 BJT

红袜11-1修理洋基

美联东区领头羊波士顿红袜周六11-1痛击纽约洋基，其中纳波利为红袜轰出一发满贯炮。纳瓦第八局则为红袜敲出一支三分全垒打。红袜先发投手迪柏特投出六次三振，被击出一支安打仅失一分，摘下胜投，终结最近五次出场没有胜投的尴尬。洋基则在最近七战吞下第六败。路透

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