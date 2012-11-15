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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 15日 星期四 15:13 BJT

韩特加盟老虎

大联盟网站周三宣布，底特律老虎与自由身的外野手韩特(Torii Hunter)签下两年合约。据报合约总价值2,600万美元。韩特过去五个赛季效力洛杉矶天使，2012赛季场均贡献生涯最佳的.313打击率，轰出16支全垒打，贡献92分打点。路透

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