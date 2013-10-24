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路透中文体育短讯 | 2013年 10月 24日 星期四 14:34 BJT

世界大赛开局战 红袜8-1大胜红雀

波士顿红袜周三凭借投手群的强劲表现及出色的打击，在美职棒世界大赛首战主场8-1大胜圣路易红雀。红袜先发投手莱斯特主投7-2/3局，得到纳波利的三分打点二垒安打和“老爹”欧提兹的两分全垒打护驾赢下胜投，红袜在七战四胜制系列赛中取得1-0领先。路透

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