版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 10月 29日 星期一 14:18 BJT

巨人横扫老虎 拿下世界大赛冠军

洛杉矶巨人与底特律老虎的世界大赛第四战于当地时间周日打响，双方鏖战10局，最终巨人4-3拿下本场比赛，四战横扫老虎，夺得2012年世界大赛冠军。此次夺冠为巨人在两年内第三次登顶。此前巨人分别以8-3 2-0 2-0的比分拿下前三场。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐